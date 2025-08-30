Galatasaray'dan dünya yıldızı kaleci için ilginç teklif! Herkes Ederson diyordu ama...

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, son olarak Senne Lammens ve Ederson Moraes isimleri üzerinde yoğunlaşmıştı. Ancak sarı-kırmızılılar için bu kez bambaşka bir iddia ortaya atıldı.

Victor Osimhen, Leroy Sane ve Wilfried Singo transferlerini tamamlayan Galatasaray'da kale bölgesi için çalışmalar devam ediyor.

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Royal Antwerp takımında forma giyen 23 yaşındaki Senne Lammens’in transferi için girişimlere başlamıştı.

Manchester United'a yakın olduğu konuşulan Lammens için Antwerp'in 25 milyon euro talep ettiği belirtilmişti. Ayrıca Galatasaray, uzun süredir Manchester City ve Ederson ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, dünyaca ünlü kaleci ile el sıkışsa da Manchester City işe yapılan pazarlıklarda bir türlü orta yolu bulamamıştı.

GALATASARAY'DA YENİDEN GIANLUIGI DONNARUMMA SESLERİ

Rudy Galetti'nin haberine göre; Galatasaray, Gianluigi Donnarumma için PSG ile perde arkasında görüşmeler yürütüyor.

Haberde, sarı-kırmızılıların, İtalyan kaleci için farklı bir formül üzerinde durduğu vurgulandı. Galatasaray, PSG'ye herhangi bir transfer ücreti ödemeyecek. Bunun yerine Donnarumma'nın gelecekteki satışından elde edilecek gelirin bir kısmını paylaşacak.

