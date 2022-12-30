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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye liderlik paylaşımı

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısı sırasında ezeli rakibine göndermede bulundu.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 16:52
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş paylaşım.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye liderlik paylaşımı
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Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısı sırasında ezeli rakibine göndermede bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, Süper Lig'in ilk 4 sırasının puan durumunu paylaştı ve "Lider Galatasaray" hastaghini kullandı. Galatasaraylı futbolseverler, bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğenide bulundu.

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Cenk
30.12.2022 17:06
GS dünya markasıdır. Kimsenin haddine değil. Fener kendi kazandığı haksız puanlara baksın.  
 
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