Ali Koç'tan Erden Timur'a olay sözler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tartışmalı Sivasspor-Galatasaray maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, açıklama yapan Erden Timur'a olay cevap verdi.

Erden Timur'un 'Ligi bitirtmeyiz' ifadelerini kendisine sorulan Koç, "Bu ligi Covid durduramadı, Erden Timur mu durduracak? Bu acemilik, amatörlük! Şuursuzca söylenmiş, arkasında durulamayacak söz." dedi.

"Erden Bey'i çok iyi tanımıyorum. Ne kadar çabaladığını, uğraştığını görüyorum. İyilik kazansın dedi. Ben de her zaman bundan bahsediyorum. Ancak iyilik kazanacaksa, ilk Fenerbahçe kazanır" ifadelerini kullandı.