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Ali Koç'tan Erden Timur'a olay sözler

Başkan Ali Koç, Erden Timur'a flaş bir cevap verdi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 16:26
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Erden Timur'a olay sözler

Ali Koç'tan Erden Timur'a olay sözler
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tartışmalı Sivasspor-Galatasaray maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, açıklama yapan Erden Timur'a olay cevap verdi.

Erden Timur'un 'Ligi bitirtmeyiz' ifadelerini kendisine sorulan Koç, "Bu ligi Covid durduramadı, Erden Timur mu durduracak? Bu acemilik, amatörlük! Şuursuzca söylenmiş, arkasında durulamayacak söz." dedi.

"Erden Bey'i çok iyi tanımıyorum. Ne kadar çabaladığını, uğraştığını görüyorum. İyilik kazansın dedi. Ben de her zaman bundan bahsediyorum. Ancak iyilik kazanacaksa, ilk Fenerbahçe kazanır" ifadelerini kullandı.

 

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Eren
30.12.2022 17:14
Fenerbahçe ye yazık oldu.  
 
cim bom
30.12.2022 17:07
Bu kadar çok konuşan başka bir başkan daha hatırlamıyor. Başkanlar çok fazla konuşmamalı En büyük cimbom  
 
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