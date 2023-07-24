Galatasaray'dan flaş Icardi açıklaması

Galatasaray, Zalgiris maçı için Litvanya'ya gitti. İkinci başkan Metin Öztürk açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
Galatasaray'dan flaş Icardi açıklaması

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın Zalgiris ile yapacağı ilk maç için Litvanya'ya gitti.

Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla başkent Vilnius'a hareket etti. Futbolculardan bir kısmı havalimanına bireysel araçlarıyla gelirken, bazıları da takım otobüsünü kullandı.

Kafileye eşlik eden ikinci başkan Metin Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istediklerini söyledi.

Gruplar öncesinde 3 eleme turu oynayacaklarını hatırlatan Öztürk, "Keyfimiz gayet yerinde. Takım hazır ve herhangi bir eksiğimiz yok. Sadece Süper Lig'de değil Şampiyonlar Ligi'nde de ne kadar iddialı olduğumuzu transferlerle gösteriyoruz. Galatasaray taraftarı rahat olsun. Bu sezon da şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'dır. İnşallah 2 ön eleme ve play-off'u geçip, ait olduğumuz yerde, Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edeceğiz." diye konuştu.

Zalgiris karşılaşmasının önemine değinen sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, "Rakibimizin ligi çok erken başladı. 'Rakip zayıf, Galatasaray güçlü' diye görmemek lazım. Futbol sahada oynanıyor. Rakibimizin stadı küçük, 5 bin kişilik ama çok ateşli bir taraftarı var. Bizi en çok endişelendiren, sentetik saha olması. Futbolcularımız sentetik sahada oynamaya alışık değil. Bu performansa etki edebilir. En büyük endişemiz ise Allah korusun bir sakatlık. İnşallah sakatlık olmadan, arzu ettiğimiz, taraftarımızı mutlu eden bir sonuçla döneriz." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile el sıkıştıklarını belirterek, "Gerek Sayın Erden Timur, gerekse Okan Buruk Hoca'mız ihtiyaçlara göre en iyisini yapıyor. Icardi konusu çok farklı. El sıkışılmış, bitmiş bir konu. Ancak eşinin sağlık durumu daha önemli. Bence artık bu tarafa yönelmemek lazım. İnsan sağlığının üstünde bir şey yok. Taraftarın arzusunu anlıyorum. Galatasaray da her zaman, her şeyi yapacak güçtedir. Gerekeni yapacaktır." ifadelerini kullandı.
(AA)

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