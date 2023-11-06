Galatasaray'dan flaş Icardi kararı. Bayern Münih ve Hatayspor maçlarında oynayacak mı

Galatasaray'ın deneyimli golcüsü Mauro Icardi'nin Bayern Münih ve Hatayspor maçlarına çıkmasının ardından milli arada dinlendirileceği öğrenildi.

Turgay Tütüncü KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'dan flaş Icardi kararı. Bayern Münih ve Hatayspor maçlarında oynayacak mı

Oynanan Beşiktaş derbisinden bu yana sakatlığı olmasına rağmen iğneyle 3 maça çıkan Arjantinli golcü Mauro Icardi için teknik direktör Okan Buruk son kararı verdi.

Yıldız golcü, milli araya kadar oynanacak Bayern Münih ve Hatayspor maçlarında sahada olacak.

Arjantinli golcü, daha sonra girilecek milli arayı ise tamamen dinlenmeye ayıracak.

Teknik ekip Icardi'nin milli ara sonrası dönüş için tamamen hazır olması beklenecek.

Deneyimli golcü, tam hazır olmazsa artık riske edilmeyecek.

Bu sezon 18 resmi maçta forma giyen Mauro Icardi, 15 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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