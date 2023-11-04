Rıdvan Dilmen Icardi'yi yerin dibine soktu. Sakatlığının arkasındaki oyunu müthiş bir iddia ile açıkladı

Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık sonrası iğneyle maça çıkmasını değerlendiren Rıdvan Dilmen ilginç bir iddiada bulundu.

Rıdvan Dilmen Icardi'yi yerin dibine soktu. Sakatlığının arkasındaki oyunu müthiş bir iddia ile açıkladı

Galatasaray’ın kendi sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen Mauro Icardi’nin antrenman performansı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen’in ifadeleri şu şekilde:

"İĞNEYLE OYNADIĞINA KATILMIYORUM”
"Icardi sakatlandı. Sakatlandığından dolayı idman yapmamak farklı bir şey, genel olarak antrenmanlara katılmamak başka bir şey. Ben Icardi'nin idman performansının sakatlık dışında da yüksek olduğunu düşünmüyorum. Icardi'nin Türkiye'de kalma sebeplerinden biri de biraz bu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bunu daha idare edebilecek kulüpler. İğneyle oynadı falan ben bunlara katılmıyorum.

"EN AZ ANTRENMANA ÇIKAN OYUNCU ICARDI’DİR”
Icardi bu hafta hiç antrenmana katılmamış, ter idmanı dahil. Okan hoca da şöyle dedi "Antrenman yapamadığı için bu maçlar ona iyi geliyor. Bu maçlar Icardi'ye antrenman oluyor" diyor. Çünkü idman yapmıyor, o aslında sadece sakatlığından dolayı değil. Muhtemelen bütün 20 kişilik kadroda en az antrenmana çıkan oyuncu Icardi'dir. Zaten idman performansı yüksek olmuş olsa ben hep iddia ediyorum Barcelona'sı, Real Madrid'i direkt alırlar. Kendi de gider. Icardi'nin de mutlaka idman performansı normale dönecektir."

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