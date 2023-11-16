Icardi evleniyor. Wanda Nara açıkladı

İtalya'da yayınlanan Gente dergisinde bir röportaj veren ve Icardi ile 10 yıldır birlikte olan Wanda’nın açıklamaları gündem oldu.

Wanda Nara, "Mauro bana evlenme teklif etti. Birlikte geçirdiğimiz yılların ardından! 27 Mayıs 2014'te birbirimize sonsuz aşk sözü vermiştik. Bu çok yeni, henüz hiçbir şeyi planlamadık. Ancak, teklifi almak güzeldi. Arjantin'de mi evleniriz, hiçbir fikrim yok. Yemin ederim oturup bunu organize edecek zamanımız bile olmadı ama tüm sevdiklerimiz Arjantin'de.

ROMA - İSTANBUL YOLUNA DEVAM

Bu yüzden eğer bu hayali gerçekleştirmeyi başarırsak Arjantin'de olacağını varsayıyorum. Gerçek şu ki 23 Aralık'a kadar Roma - İstanbul rutinine devam edeceğim. Çünkü o gün Yıldızlarla Dans'ın son bölümü yayınlanacak. Yani kesin olan tek şey Noel'i Avrupa'da geçireceğimiz" dedi.