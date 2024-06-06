Galatasaray'dan flaş Okan Buruk kararı

Galatasaray'da üst üste 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı takım, başarılı teknik direktör için Cuma günü imza töreni düzenleyeceğini açıkladı.
Yapılan açıklamada ''Teknik Direktörümüz Okan Buruk’un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirilecektir.'' ifadeleri kullanıldı.
ÜST ÜSTE 2 ŞAMPİYONLUK
Galatasaray, Okan Buruk'un başında mücadele ettiği iki sezonda da şampiyonluk yaşamayı başardı.
50 yaşındaki teknik direktör yönetiminde Galatasaray, 190 puan topladı.
Bu süreçte oynadığı 74 maçta 61 galibiyet alırken, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
İlgili Haberler