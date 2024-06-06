Galatasaray'dan flaş Okan Buruk kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan flaş Okan Buruk kararı

Süper Lig'de üst üste 2 sene şampiyon olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk için imza töreni düzenlenecek.

Galatasaray'da üst üste 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takım, başarılı teknik direktör için Cuma günü imza töreni düzenleyeceğini açıkladı.

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Yapılan açıklamada ''Teknik Direktörümüz Okan Buruk’un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirilecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

ÜST ÜSTE 2 ŞAMPİYONLUK
Galatasaray, Okan Buruk'un başında mücadele ettiği iki sezonda da şampiyonluk yaşamayı başardı.

50 yaşındaki teknik direktör yönetiminde Galatasaray, 190 puan topladı.

Bu süreçte oynadığı 74 maçta 61 galibiyet alırken, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

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