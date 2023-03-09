﻿Galatasaray'a Ümraniyespor'dan sürpriz transfer. Okan Buruk istedi

Galatasaray'ın Ümraniyespor'da forma giyen kaleci Orkun Özdemir'i transfer etmeyle hazırlandığı ileri sürüldü.
Vatan'ın haberine göre; Okan Kocuk'la yollarını ayıracak olan sarı kırmızılı takımın Ümraniyespor kalecisi Orkun Özdemir'le görüşme yaptığı belirtildi.
Ümraniyespor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Orkun'u teknik direktör Okan Buruk'un istediği ifade edildi.
27 yaşındaki Orkun, Beşiktaş alt yapısından yetişmiş, Başakşehir, Karagümrük, Büyükçekmece Belediye, Ladik Belediye, Altınova Belediye ve Serik Belediye'de de forma giymişti.
Orkun, 2020 yılında da Ümraniyespor'a transfer olmuştu.
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