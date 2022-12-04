Galatasaray'dan flaş Icardi açıklaması

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e giderken tedavinin ikinci kısmına Türkiye'ye dönüşünde sağlık heyetimiz tarafından devam edilecektir."

Kulüpten daha önce yapılan açıklamada da "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak" ifadeleri kullanılmıştı.