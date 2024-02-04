Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun konuşması ifşa oldu. Paylaşım apar topar silindi

Ziraat Türkiye Kupası’nda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Tete’nin sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Sarı-kırmızılıların kadrosuna yeni kattığı Carlos Vinicius'un tanıtım videosu çekildiği anların videosu çekerken arkada Halil Dervişoğlu ile konuşan Kerem Aktürkoğlu’nun sözleri ortalığı karıştırdı.

Son günlerde taraftarlarla arası bozuk olan Kerem Aktürkoğlu, "Çarşamba günü dişim kırıldı İkisi de aynı yerden kırıldı Doktor bana stresten dolayı dişlerimi çok sıktığımı söyledi" Dedi.

Paylaşılan videodaki bu sözler sosyal medyada çok konuşulurken Tete kısa sürede videoyu sildi.