Galatasaray'dan sürpriz transfer. Leipzigli futbolcuyu aldı

Galatasaray'ın Almanya'nın Leipzig takımından 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı transfer ettiği ortaya çıktı.

Genç oyuncu Galatasaray'a transferini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"RB Leipzig'e veda etmek ve aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum. Burada çok şey öğrendim ve kendimi geliştirdim. Öğrendiklerim için çok minnettarım. Hayatta her zaman karşılaşılan engeller vardır, ancak önemli olan bu engelleri aşmak ve sahip olunan her fırsatı değerlendirmektir. Galatasaray için oynayacağımı duyurmaktan son derece mutlu ve minnettarım."

