Abdülkerim Bardakcı konusunda kim yalan söylüyor? Galatasaray'dan videolu açıklama var

Ermenistan maçı sonrası A Mill Takım hocası Stefan Kuntz Abdülkerim'le ilgili olarak "Doktorlar iki haftalık tedavi süreci olduğunu söyledi" açıklamasında bulundu.

Ancak Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ise Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu hakkında farklı konuştu.

İşte Yener'in açıklamaları:

Oyuncumuz milli takımdan oradaki arkadaşlarımıza bir baş ağrısı şikayetiyle başvuruyor ve o süreç içersinde iki gün gibi bir müşahede süresi geçiriyor. Daha sonrasında milli takım sağlık ekibi,oyuncumuzun milli takımdan ayrılmasına karar veriyor ve kadrodan çıkarıyor.

Daha sonrasında Milli Takım sağlık ekibi, oyuncumuzun Milli Takım'dan ayrılmasına karar veriyor ve kadrodan çıkarıyor. Oyuncumuz bize geldiğinde benzer bulgular vardı. Baş ağrısı devam ediyordu. Sonra hastanemizde bir gecelik müşahede ve tedavi sonrasında konu ile ilgili uzman nörolog arkadaşlarımız ileri tetkikler yaptılar. Hayati bir tablosunun olmadığını, oynamasında bir sakınca olmadığını anladıktan sonra sadece baş ağrısının tedavi edilmesi gerektiğine karar verdik.

"BİZ HİÇBİR MÜDAHALEDE BULUNMADIK"

Bu tedavi sürecini tamamladıktan sonra bir gün ekstra takip altında tuttuk, müşahede ettik ve idmana çıkmadı. Takip eden günde, dün idmana başladı. Herhangi bir sıkıntı olmadığını görünce, hocamızın kararıyla da takıma dahil oldu. Şu anda iyi durumda. Herhangi bir şikayeti yok. Bu nedenle de bizimle beraber. Milli Takım'la ilgili süreçlerde bir oyuncunun milli takımlara çağrıldıktan sonra, oyuncu oraya teslim olduğu andan itibaren orasının sağlık ekibinin gözetimindedir, oranın insiyatifindedir. Milli Takım'da kalması veya ayrılması, tamamen oranın sağlık ekibinin vereceği kararla olur. Biz hiçbir müdahalede bulunmadık.

Oyuncumuz Milli Takım'dan ayrılmak istemedi. Sadece Milli Takım'ın sağlık ekibinin verdiği kararla oyuncumuz Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra biz sürece dahil olduk. Bizim yaptığımız tetkiklerde çok ciddi bir sıkıntının olmadığına karar verdik. Şu anda bizimle birlikte Azerbaycan'da hazırlık maçı için kamp kadrosuna katıldı.