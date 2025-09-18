Galatasaray'ı kızdıracak atama! Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 6. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Göztepe-Beşiktaş: Mehmet Türkmen
20 Eylül Cumartesi:
17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor: Kadir Sağlam
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
21 Eylül Pazar:
17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
22 Eylül Pazartesi:
20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol
