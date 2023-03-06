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Galatasaray'a kötü haber

İtalya'dan Galatasaray'ı üzen bir haber geldi. Juventus, Di Maria ile yola devam kararı aldı

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 14:11
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Galatasaray'ı yıkan açıklama

Galatasaray'a kötü haber
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Galatasaray, İtalya'nın Juventus takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız Angel Di Maria'ya talip olmuştu.

Sarı kırmızılı kulübün teklif yaptığı bile ileri sürülmüştü.

Juventus'a sezon başında Paris Saint Germain'den gelen Di Maria, ilk haftalarda etkisiz kalsa da son maçlarda formanı artırırken, attığı gollerle de dikkat çekti.

Bunun üzerine Juventus'da Di Maria'nın sözleşmesinin uzatılması gündeme geldi.

Son olarak Juventus direktörü Francesco Calvo, haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria ile ilgili açıklamada bulundu. 

Calvo, "Onu kesinlikle kadromuzda tutmak istiyoruz. Sözleşme konusunda temsilcileriyle görüşmelerimiz hala devam ediyor. Yeni sözleşme için kendimize güveniyoruz" diye açıklama yaptı.

Di Maria'yı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk istemiş, Erden Timur da transfer için devreye girmişti.

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