Okan Buruk'tan flaş Mertens kararı

Galatasaray'a sezon başında alınan Dries Mertens, 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Mertens'in sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi göstereceği performansa ve 25 maçta oynamasına bağlı olacaktı.

Yıllık 2.9 milyon euroya imza atan Belçikalı futbolcu müthiş bir performans gösterdi. Ayrıca daha şimdiden 22 maçta oynadı. Bu maçlarda 6 gol atarken, takımın liderliğinde önemli rol oynadı.

Teknik direktör Okan Buruk'un Mertens konusunda kararını verdiği, bunu da yönetime ilettiği ortaya çıktı.

Buruk'un Mertens'in sözleşmesindeki opsiyonun devreye alınmasını istediği ifade edildi. Böylece Mertens'in sözleşmesi otomatikmen bir yıl daha uzamış olacak.