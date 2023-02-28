Icardi ile ilgili flaş gelişme. G.Saray'a kötü haber

Galatasaray'ın Fransa'nın Paris Saint Germain takımından kiraladığı Mauro Icardi, kısa sürede sarı kırmızılı taraftarların gözdesi oldu.

Attığı kritik gollerle Galatasaray'ın ligde liderliğe yükselmesinde önemli rol oynayan Arjantinli futbolcu, Avrupa'nın devlerinin de dikkatini üzerine çekti.

Galatasaray yönetimi Icardi'nin bonservisini almak istese de karşısına ciddi rakipler çıktı.

Icardi'ye İngiltere Premier Lig'den bazı takımların yanı sıra İtalya'nın Milan takımının da talip olduğu ileri sürüldü. İtalyan basınında çıkan habere göre Icardi'nin Milan'da oynamak istediği iddia edildi.

Paris Saint Germain'in Icardi'nin bonservisini en yüksek fiyatı ödeyen kulübe vereceği belirtildi.