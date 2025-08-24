Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için NEOM'dan istedikleri ortaya çıktı! Osimhen kriterleri: Yok böyle maddeler...

Galatasaray'da sıcak gündem Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılığı. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen’in transfer sürecinde Napoli’nin uyguladığı kararlı, sert tutumu Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen NEOM FC Kulübü’ne uyguluyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN GALATASARAY GERİ ADIM ATMIYOR

Galatasaray yönetimi kendileriyle anlaşmadan oyuncularının aklını çelen ve el sıkışan Suudi Arabiskan ekibine hiçbir şartta taviz verilmeyeceğini net şekilde gösterdi. Başkan Dursun Özbek ısrarla “Satmayacağız” çıkışında bulurken yöneticiler taleplerini madde madde sıraladı.

BARIŞ ALPER YILMAZ KAYSERİ'YE GÖTÜRÜLMEDİ

Galatasaray Kulübü, Barış Alper için tekliflerini 10 milyon euroddan bonuslarla 12 milyon euroya çıkaran NEOM FC’den taleplerinin karşılanması durumunda masaya oturabileceklerini iletti. İlk 2 maçta alınan galibiyetlerde önemli rolü olan ancak NEOM’un teklifi ile kafası karışıp ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz, idmana katılmadı. Okan Buruk da Barış Alper’i Kayseri maçının kafilesine almadı.

Anlaşma resmen sağlandı! Sacha Boey ezeli rakibe imza atıyor: Galatasaraylılar şokta

Okan Buruk 0 euro - Barış Alper Yılmaz 40 milyon euro! İnsanda biraz utanma olur

GALATASARAY'DAN NEOM'A AĞIR ŞARTLAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Barış Alper Yılmaz'ın transferine izin vermek için bazı şartlar sundu.

İşte o maddeler;

1- 50 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

2- Bu paranın yarısı yani (25 milyon eurosu) hemen ödenecek.

3-Geri kalan 25 milyon euro için de banka teminatı verilecek ve bu rakam maksimum 6 ay içinde hesaba yatacak.

4- Keçiörengücü Kulübü’ne ödenecek yüzde 20’lik pay (10 milyon euro) NEOM tarafından karşılanacak.

5- Barış Alper Yılmaz’ın bir sonraki transferinde yüzde 20 gelir- pay hakkı Galatasaray’ın olacak.

6- 4 sene boyunca Barış Alper Yılmaz, Türkiye’de Galatasaray’dan başka takıma transfer yapamayacak.

Semih Şentürk'ten bomba Jose Mourinho iddiası!

Fenerbahçe imkansızı başardı!

Başkan açıkladı! Beşiktaş 3 transfer daha yapacak

Galatasaray Manchester United'ın istediği oyuncuya talip oldu!