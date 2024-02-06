Galatasaray'ın 'Dayı' lakaplı yıldızı Kurtlar Vadisi'nden çıkmış gibiydi. Herkes onu izledi

Selahattin Ekrekli
Galatasaray'ın 'Dayı' lakaplı yıldızı Kurtlar Vadisi'nden çıkmış gibiydi. Herkes onu izledi
Bandırmaspor maçı kadrosuna alınmayan Kerem Demirbay giyim tarzıyla tribünde ilgi odağı oldu.

Galatasaray'ın renkli kişiliği Kerem Demirbay, Bandırmaspor maçı kadrosuna alınmadı.
Karşılaşmayı izlemek için tribündeki yerini alan Kerem Demirbay yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Giyim tarzıyla 'Ezel' dizisindeki 'Dayı' karakterine benzetilen ve bu nedenle 'Dayı' lakabı takılan Kerem, taraftarlardan yoğun ilgi gördü.
Giydiği uzun pardesü ile adeta Kurlar Vadisi'nden çıkmış bir karakteri andıran Kerem Demirbay ağır adımlarla yerinden kalktı ve soyunma odasına doğru ilerledi. O anlarda herkesin gözü üzerindeydi.

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