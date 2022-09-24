﻿Selçuk İnan'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Galatasaray'ın eski kaptanlarından Selçuk İnan, Aykırı Sorular programında açıklamalarda bulundu.

Selçuk İnan, bir soru üzerine adının Fenerbahçe'nin eski golcüsü Selçuk Yula nedeniyle koyulduğunu açıkladı.

Ailesiyle ilgili konuşan Selçuk, "Babam koyu Fenerbahçeli. Selçuk Yula'dan dolayı adımı Selçuk koydu ama ben hiç Fenerbahçe'yi tutmadım. Her zaman Galatasaraylıydım" ifadelerini kullandı.

Selçuk, yıllarca birlikte çalıştığı, yardımcılığını da yaptığı Fatih Terim'le ilgili olarak da şunları söyledi:

"Fatih Hoca ile 10 saat maç izliyorduk ve hoca hiç konuşmuyordu, sadece fikirlerimizi dinliyordu. Birçok antrenman ve oyuncu değişikliğine bizle karar veriyordu. Dışarıdan bakınca farklı gözükebilir ama yardımcılarının her fikrine değer veriyordu"