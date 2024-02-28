Galatasaray'ın Icardi için Kocaelispor'dan yardım istediği ortaya çıktı

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçında taraftara yaptığı hareket yüzünden PFDK'ya sevk edildi ve 1 resmi maç men ve 19 bin 500 TL para cezası aldı.

Bu durum üzerine Galatasaray, TFF 1. Lig'den Kocaelispor'un Oğuz Ceylan'ın sezon başında yaşadığı benzer olayla ilgili yaptıkları 'tahkim savunması' için yardım istedi.

Kocaelispor'un Başkanı Engin Koyun, Galatasaray'ın kendilerinden destek istediğini doğrulayarak, “Evet, doğru. Galatasaraylı yönetici, spor hukuku alanında başarılı olan yöneticimiz Abdurrahman Bey'i (Başkır) aradı ve destek istedi. Bizim kurumsallaşma adına yaptığımız çalışmalar sayesinde hukuksal anlamda birimimiz çok iyi. Icardi'nin yaptığı hareketi bizim futbolcumuz Oğuz Ceylan da Sakaryaspor ile deplasmanda oynadığımız maçta yapmıştı. Temsilci raporlarında bu durum yoktu ama görüntülerden dolayı oyuncumuz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Yaptığımız savunma sonucunda sadece para cezası aldık. Başarılı savunma yaptığımız için Galatasaray da bizden destek istedi” dedi.

ABDURRAHMAN BAŞKIR: “ETKİLİ SAVUNMAYLA SADECE PARA CEZASI ALDIK”

Galatasaray yöneticisiyle görüşen Kocaelispor İdari İşler Direktörü Abdurrahman Başkır ise şunları söyledi: “Icardi ile aynı durumda olan bizim oyuncumuz da deplasmandaki Sakarya maçı sonrası taraftara hareket yaptığı için PFDK'ya sevk edildi. Bu durum temsilci raporunda belirtilmemişti. Süper Lig'de 4, bizim ligimizde 3 temsilci var. Raporlarda böyle bir şey yoktu ama taraftar baskısı ve görüntüler nedeniyle oyuncumuz disiplin kuruluna sevk edildi. Biz de ‘Videolar geçerli değil’ dedik. Etkili bir savunma yaptık ve para cezası aldık. Icardi ise 19 bin TL para cezası ve men cezası aldı. Emsal bir karar olduğu için Galatasaray'ın yetkilileri de bize detayları sordu."