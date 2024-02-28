Galatasaray'ın Icardi için Kocaelispor'dan yardım istediği ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın Icardi için Kocaelispor'dan yardım istediği ortaya çıktı
Kocaelispor'un Başkanı Engin Koyun, Galatasaray'ın Icardi cezası için Kocaelispor'dan destek istediğini açıkladı.

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçında taraftara yaptığı hareket yüzünden PFDK'ya sevk edildi ve 1 resmi maç men ve 19 bin 500 TL para cezası aldı.

Bu durum üzerine Galatasaray, TFF 1. Lig'den Kocaelispor'un Oğuz Ceylan'ın sezon başında yaşadığı benzer olayla ilgili yaptıkları 'tahkim savunması' için yardım istedi.

Kocaelispor'un Başkanı Engin Koyun, Galatasaray'ın kendilerinden destek istediğini doğrulayarak, “Evet, doğru. Galatasaraylı yönetici, spor hukuku alanında başarılı olan yöneticimiz Abdurrahman Bey'i (Başkır) aradı ve destek istedi. Bizim kurumsallaşma adına yaptığımız çalışmalar sayesinde hukuksal anlamda birimimiz çok iyi. Icardi'nin yaptığı hareketi bizim futbolcumuz Oğuz Ceylan da Sakaryaspor ile deplasmanda oynadığımız maçta yapmıştı. Temsilci raporlarında bu durum yoktu ama görüntülerden dolayı oyuncumuz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Yaptığımız savunma sonucunda sadece para cezası aldık. Başarılı savunma yaptığımız için Galatasaray da bizden destek istedi” dedi.

ABDURRAHMAN BAŞKIR: “ETKİLİ SAVUNMAYLA SADECE PARA CEZASI ALDIK”

Galatasaray yöneticisiyle görüşen Kocaelispor İdari İşler Direktörü Abdurrahman Başkır ise şunları söyledi: “Icardi ile aynı durumda olan bizim oyuncumuz da deplasmandaki Sakarya maçı sonrası taraftara hareket yaptığı için PFDK'ya sevk edildi. Bu durum temsilci raporunda belirtilmemişti. Süper Lig'de 4, bizim ligimizde 3 temsilci var. Raporlarda böyle bir şey yoktu ama taraftar baskısı ve görüntüler nedeniyle oyuncumuz disiplin kuruluna sevk edildi. Biz de ‘Videolar geçerli değil’ dedik. Etkili bir savunma yaptık ve para cezası aldık. Icardi ise 19 bin TL para cezası ve men cezası aldı. Emsal bir karar olduğu için Galatasaray'ın yetkilileri de bize detayları sordu."

İlgili Haberler
Galatasaray yeni transferini açıkladı
Son Haberler
Mezarlıkta otlar yandı Yerel Haberler
Mezarlıkta otlar yandı
Şubat'ta yağmayan kar Mart'ta yağacak mı? Uzman isim açıkladı Gündem
Şubat'ta yağmayan kar Mart'ta yağacak mı? Uzman isim açıkladı
Fed yetkilisinden faiz mesajı Ekonomi
Fed yetkilisinden faiz mesajı
Papa hastaneye kaldırıldı Dünya
Papa hastaneye kaldırıldı
Uzmanından yaşlanma karşıtı 13 besin önerisi Sağlık
Uzmanından yaşlanma karşıtı 13 besin önerisi
Büyüme rakamları yarın açıklanacak Ekonomi
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Ayakta kalmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ayakta kalmak deyimi ne anlama geliyor?