Süper Lig durdu! Avrupa'da gündem oldu

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi’nin (CIES) yayınladığı son raporda çarpıcı gerçekler ortaya çıktı.

Maç başına çıkan kırmızı kartta Bolivya Ligi 0.61 ile listenin en üst basamağında yer alırken, yapılan faullerde ise Brezilya Seri B 30.34 ile maç başına en çok faulün çalındığı lig konumunda yer aldı.

CIES’e göre dünyada en fazla uzatma dakikasının verildiği ülke 13:49 ile Katar olurken Avrupa’da ise 11:05 dakika ile 1. Sırada Trendyol 1. Lig yer alırken 10:49 dakika ile Süper Lig 3. Sırada yer aldı.

1- 1. Lig / Türkiye / 11:05 dakika

2- Premier Lig / İngiltere / 11 dakika

3- Süper Lig / Türkiye / 10:49 dakika

4- 1. Lig / İngiltere / 10:31 dakika

5- 2. Lig / İngiltere / 10:17 dakika

6- Primeira Liga / Portekiz / 10:17 dakika

7- La Liga / İspanya / 09:45 dakika