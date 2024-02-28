Süper Lig durdu! Avrupa'da gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig durdu! Avrupa'da gündem oldu
Futbolda en fazla uzatma dakikası verilen ligler belli oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi’nin (CIES) yayınladığı son raporda çarpıcı gerçekler ortaya çıktı.

Maç başına çıkan kırmızı kartta Bolivya Ligi 0.61 ile listenin en üst basamağında yer alırken, yapılan faullerde ise Brezilya Seri B 30.34 ile maç başına en çok faulün çalındığı lig konumunda yer aldı.

CIES’e göre dünyada en fazla uzatma dakikasının verildiği ülke 13:49 ile Katar olurken Avrupa’da ise 11:05 dakika ile 1. Sırada Trendyol 1. Lig yer alırken 10:49 dakika ile Süper Lig 3. Sırada yer aldı.

1- 1. Lig / Türkiye / 11:05 dakika

2- Premier Lig / İngiltere / 11 dakika

3- Süper Lig / Türkiye / 10:49 dakika

4- 1. Lig / İngiltere / 10:31 dakika

5- 2. Lig / İngiltere / 10:17 dakika

6- Primeira Liga / Portekiz / 10:17 dakika

7- La Liga / İspanya / 09:45 dakika

İlgili Haberler
Batuhan’ın yemekle cinsellik arasında kurduğu bağa 3 gün güleceksiniz. Kokoreçe ödediği paraya isyan etti.
Tugay Kerimoğlu Okan Buruk ve İsmail Kartal arasındaki farkı açıkladı. Galatasaray'ın içindeki virüsleri isim isim saydı
Galatasaray'da iç karışıklık. Hain avı
Memik Yılmaz Sumudica'ya itimat ediyor
Memik Yılmaz Sumudica'ya itimat ediyor
Galatasaray yeni transferini açıkladı
Galatasaray'ın Icardi için Kocaelispor'dan yardım istediği ortaya çıktı
Galatasaray'ın Icardi için Kocaelispor'dan yardım istediği ortaya çıktı
Aziz Yıldırım dayanamadı
Erman Toroğlu Beşiktaş Galatasaray derbi tahminini açıkladı. Santos'u satan ismi ortaya çıkardı
Son Haberler
TFF binası önüne kara çelenk bırakıldı Spor
TFF binası önüne kara çelenk bırakıldı
13 kaçak göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı Gündem
13 kaçak göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı
Osman Müftüoğlu uzun yaşamanın sırrını açıkladı. Her şey 3 adımdan ibaret Sağlık
Osman Müftüoğlu uzun yaşamanın sırrını açıkladı. Her şey 3 adımdan ibaret
Yeniden Refah adayı Suat Kılıç 'Cumhurbaşkanımız başımızın tacıdır onu seviyoruz' Gündem
Yeniden Refah adayı Suat Kılıç 'Cumhurbaşkanımız başımızın tacıdır onu seviyoruz'
Kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı Yerel Haberler
Kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı
Şehit yakını gazi ve gazi yakını ataması yapılacak. Bakan duyurdu Ekonomi
Şehit yakını gazi ve gazi yakını ataması yapılacak. Bakan duyurdu