Kocaelispor tribünlerinde hareketlilik

Selahattin Ekrekli
Kocaelispor tribünlerinde hareketlilik
Göztepe, 1. Lig'de milli maç arasının ardından 28. haftada Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak ve Süper Lig'e yükselme yolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Lider Sakaryaspor'un 9 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Göztepe, bu maçı kazanarak büyük bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

İki yıl önce ayrıldığı Süper Lig'e geri dönme hedefinde olan Göztepe, bu maçta rakibini geride bırakarak ilk iki sıra mücadelesinde avantaj sağlamayı hedefliyor.

Bu sezon özellikle deplasman maçlarında başarılı sonuçlar alan sarı-kırmızılı ekip, taraftar desteğini de arkasına alarak şampiyonluk yolunda ilerliyor.

Göztepe taraftarları, kendilerine ayrılan biletleri tüketerek Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda takımlarını destekleyecekler ve şampiyonluk mücadelesinde önemli bir rol oynayacaklar.

TARAFTAR SAYISI BELLİ OLDU

Kocaelispor'un Göztepe ile oynayacağı maç için biletler Passolig aracılığıyla satışa sunulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü itibarıyla ev sahibi takımın tribünü için 1268 bilet satıldığı bildirilmişken, bu sayının bugün 1596'ya ulaştığı kaydedildi.

Ayrıca, misafir takımın tribünü için de 1596 adet bilet satıldığı ifade edildi.

Kombine ve loca bilet sayısı 1500, sponsora ayrılan bilet sayısı ise 3 bin olarak duyuruldu. Toplamda rakam 8 bin dolayında.

Son iki gün ve maç günü yapılacak satışlarla birlikte rakamın 13 bin civarında olması bekleniyor.

İlgili Haberler
Kocaelispor zihinsel antrenör transfer etti
Kocaelispor zihinsel antrenör transfer etti
Sadettin Saran Kocaelispor ile anlaştı. Başkan aniden istifa etti
Sadettin Saran Kocaelispor'la anlaştı
Galatasaray'ın Icardi için Kocaelispor'dan yardım istediği ortaya çıktı
Galatasaray'ın Icardi için Kocaelispor'dan yardım istediği ortaya çıktı
1 puan Kocaelispor'u mest etti
1 puan Kocaelispor'u mest etti
Son Haberler
Çılgın flört yöntemi ortaya çıktı. Ünlü fenomen 'Sonsuza kadar onun aklında kalacaksın' diyerek açıkladı Yaşam
Çılgın flört yöntemi ortaya çıktı. Ünlü fenomen 'Sonsuza kadar onun aklında kalacaksın' diyerek açıkladı
İstanbul'da PKK'ya operasyon Gündem
İstanbul'da PKK'ya operasyon
Seçimler için bekletilen vergiler zamlar sıraya girdi. Fatura yine vatandaşa kesilecek Ekonomi
Seçimler için bekletilen vergiler zamlar sıraya girdi. Fatura yine vatandaşa kesilecek
SGK’dan bu belgeyi alanlara her ay 5100 lira ödeme yapılacak Ekonomi
SGK’dan bu belgeyi alanlara her ay 5100 lira ödeme yapılacak
Çeşitli suçlardan aranan 180 kişi yakalandı Gündem
Çeşitli suçlardan aranan 180 kişi yakalandı
İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi Ekonomi
İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi
Küresel piyasalarda Paskalya etkisi Ekonomi
Küresel piyasalarda Paskalya etkisi