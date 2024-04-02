Kocaelispor tribünlerinde hareketlilik

Lider Sakaryaspor'un 9 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Göztepe, bu maçı kazanarak büyük bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

İki yıl önce ayrıldığı Süper Lig'e geri dönme hedefinde olan Göztepe, bu maçta rakibini geride bırakarak ilk iki sıra mücadelesinde avantaj sağlamayı hedefliyor.

Bu sezon özellikle deplasman maçlarında başarılı sonuçlar alan sarı-kırmızılı ekip, taraftar desteğini de arkasına alarak şampiyonluk yolunda ilerliyor.

Göztepe taraftarları, kendilerine ayrılan biletleri tüketerek Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda takımlarını destekleyecekler ve şampiyonluk mücadelesinde önemli bir rol oynayacaklar.

TARAFTAR SAYISI BELLİ OLDU

Kocaelispor'un Göztepe ile oynayacağı maç için biletler Passolig aracılığıyla satışa sunulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü itibarıyla ev sahibi takımın tribünü için 1268 bilet satıldığı bildirilmişken, bu sayının bugün 1596'ya ulaştığı kaydedildi.

Ayrıca, misafir takımın tribünü için de 1596 adet bilet satıldığı ifade edildi.

Kombine ve loca bilet sayısı 1500, sponsora ayrılan bilet sayısı ise 3 bin olarak duyuruldu. Toplamda rakam 8 bin dolayında.

Son iki gün ve maç günü yapılacak satışlarla birlikte rakamın 13 bin civarında olması bekleniyor.