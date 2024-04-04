Kocaelispor tribünlerinde bütün yangın söndürme tüplerini boşalttılar

Kocaelispor'un gollerini Candeias hat-trick yaparken, Göztepe'nin sayıları Mamah ve Kubilay Kanatsızkuş'tan geldi.

Maçın 82. dakikasına kadar 2-0 geride olan Kocaelispor, son dakikalarda kazandığı üç penaltıyı Candeias'ın başarılı vuruşlarıyla gole çevirerek müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Bu galibiyetle Kocaelispor puanını 48'e çıkartırken, Göztepe 56 puanda kalarak liderlik yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİ SIKTILAR

Kocaelispor taraftarı, tribündeki yangın söndürme tüplerini sıktı.

Polis taraftarlara müdahale ederken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kocaelispor: 3 - Göztepe: 2

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Sarper Barış Saka, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz (Dk. 69 Beridze), Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Emir Ortakaya (Dk. 85 Vukovic), Yusuf Cihat Çelik, Candeias, Mesut Can Tunalı (Dk. 46 Barış Alıcı), Amaral, Duhan Aksu (Dk. 85 Atila Turan), Cem Ekinci (Dk. 69 Sheidaev)

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Dennis, Yalçın Kayan (Dk. 66 Kubilay Kanatsızkuş), Celil Yüksel (Dk. 76 Turgay Gemicibaşı), Romulo (Dk. 66 Billal Messaoudi), Mamah (Dk. 66 Lundqvist)

Goller: Dk. 44 Mamah, Dk. 71 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe), Dk. 83 (Penaltıdan), 90 (Penaltıdan) ve 90+9 (Penaltıdan) Candeias (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Mesut Can Tunalı, Dk. 90+6 Sheidaev (Kocaelispor), Dk. 63 Celil Yüksel, Dk. 90+6 Billal Messaoudi (Göztepe)