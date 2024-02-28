Galatasaray'da iç karışıklık. Hain avı

Rukiye Selçuk
Galatasaray'da iç karışıklık. Hain avı
Dursun Özbek'in "Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var" sözleri Sarı Kırmızılı kulübü karıştırdı.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, Şubat Ayı toplantısında sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e seslenirken tansiyon gerildi.

Dursun Özbek'e hitaben konuşan Hayri Kozak "Galatasaray'a karşı savaşan 8-9 grup var deniyor. Bu grupların kimler olduğunu açıklasınlar. Bizler de bilmek ve mücadele etmek istiyoruz. Başka türlü nasıl bütünleşeceğiz başkan? Ben bilmiyorum. Açıklarlarsa, iyi olur. Bu 8-9 cephe bize ne yaparsa yapsın, biz başarılıysak gideriz. Bugün gittiğimiz gibi!" dedi.

"ERDEN TİMUR KARDEŞİMİZ SÖYLESİN"

Sözlerine devam eden Hayri Kozak "Şimdi inşaatların durumlarını net bir şekilde görmemiz lazım. Ya Dursun başkan ya başka bir arkadaşımız ya da futbolla ilgilenen bizim semtimize bile gelmeyen Erden kardeşimiz aramıza gelsinler açıklama yapsınlar" diye konuştu.

Hayri Kozak'a yanıt veren Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan "Sayın Hayri Kozak, burada olmayan ve divan üyesi olmayan, savunma ve cevap hakkı olmayan bir kişi hakkında söz ettiniz, lütfen gündeme uygun konuşun" ifadelerini kullandı.

"KÜFÜR MÜ ETTİM? NE ETTİM?"

Aykutalp Derkan'ın sözlerine tepki gösteren Hayri Kozak "Ben kötü bir şey mi söyledim? Küfür mü ettim? Ne söylemişim? Biz sıradan bir insan değiliz" şeklinde cevap verdi.

Ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Bir konuda yorum yapıyorsanız, bilerek yapın. Ya da sorarak yapın. Burada söylenenler her yere, Bankalar Birliği'ne gidiyor. Her ne konu varsa kapım açık. Burada yapılan yorumlar önemli, bu yüzden gerçekle uyumlu olmalı." sözlerine de yanıt veren Hayri Kozak "Sayın Başkan, biz hain değiliz. Burada konuşan herkes, benden daha iyi Galatasaraylı. Burada birlik ve bütünlüğü bizler mi bozuyoruz? Galatasaray hepimizin başkan" diye konuştu.

İlgili Haberler
Süper Lig durdu! Avrupa'da gündem oldu
Tugay Kerimoğlu Okan Buruk ve İsmail Kartal arasındaki farkı açıkladı. Galatasaray'ın içindeki virüsleri isim isim saydı
Galatasaray yeni transferini açıkladı
Galatasaray'ın Icardi için Kocaelispor'dan yardım istediği ortaya çıktı
Galatasaray'ın Icardi için Kocaelispor'dan yardım istediği ortaya çıktı
Erman Toroğlu Beşiktaş Galatasaray derbi tahminini açıkladı. Santos'u satan ismi ortaya çıkardı
Galatasaray maçı öncesi Karagümrük'ün yıldızına ceza
Galatasaray'ın penaltı pozisyonu diye ekrana getirip kahkahalara boğuldular. Ümit Özat yorumuyla gündem oldu
Son Haberler
TFF binası önüne kara çelenk bırakıldı Spor
TFF binası önüne kara çelenk bırakıldı
13 kaçak göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı Gündem
13 kaçak göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı
Osman Müftüoğlu uzun yaşamanın sırrını açıkladı. Her şey 3 adımdan ibaret Sağlık
Osman Müftüoğlu uzun yaşamanın sırrını açıkladı. Her şey 3 adımdan ibaret
Süper Lig durdu! Avrupa'da gündem oldu Spor
Süper Lig durdu! Avrupa'da gündem oldu
Yeniden Refah adayı Suat Kılıç 'Cumhurbaşkanımız başımızın tacıdır onu seviyoruz' Gündem
Yeniden Refah adayı Suat Kılıç 'Cumhurbaşkanımız başımızın tacıdır onu seviyoruz'
Kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı Yerel Haberler
Kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı
Şehit yakını gazi ve gazi yakını ataması yapılacak. Bakan duyurdu Ekonomi
Şehit yakını gazi ve gazi yakını ataması yapılacak. Bakan duyurdu