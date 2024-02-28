Galatasaray'da iç karışıklık. Hain avı

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, Şubat Ayı toplantısında sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e seslenirken tansiyon gerildi.

Dursun Özbek'e hitaben konuşan Hayri Kozak "Galatasaray'a karşı savaşan 8-9 grup var deniyor. Bu grupların kimler olduğunu açıklasınlar. Bizler de bilmek ve mücadele etmek istiyoruz. Başka türlü nasıl bütünleşeceğiz başkan? Ben bilmiyorum. Açıklarlarsa, iyi olur. Bu 8-9 cephe bize ne yaparsa yapsın, biz başarılıysak gideriz. Bugün gittiğimiz gibi!" dedi.

"ERDEN TİMUR KARDEŞİMİZ SÖYLESİN"

Sözlerine devam eden Hayri Kozak "Şimdi inşaatların durumlarını net bir şekilde görmemiz lazım. Ya Dursun başkan ya başka bir arkadaşımız ya da futbolla ilgilenen bizim semtimize bile gelmeyen Erden kardeşimiz aramıza gelsinler açıklama yapsınlar" diye konuştu.

Hayri Kozak'a yanıt veren Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan "Sayın Hayri Kozak, burada olmayan ve divan üyesi olmayan, savunma ve cevap hakkı olmayan bir kişi hakkında söz ettiniz, lütfen gündeme uygun konuşun" ifadelerini kullandı.

"KÜFÜR MÜ ETTİM? NE ETTİM?"

Aykutalp Derkan'ın sözlerine tepki gösteren Hayri Kozak "Ben kötü bir şey mi söyledim? Küfür mü ettim? Ne söylemişim? Biz sıradan bir insan değiliz" şeklinde cevap verdi.

Ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Bir konuda yorum yapıyorsanız, bilerek yapın. Ya da sorarak yapın. Burada söylenenler her yere, Bankalar Birliği'ne gidiyor. Her ne konu varsa kapım açık. Burada yapılan yorumlar önemli, bu yüzden gerçekle uyumlu olmalı." sözlerine de yanıt veren Hayri Kozak "Sayın Başkan, biz hain değiliz. Burada konuşan herkes, benden daha iyi Galatasaraylı. Burada birlik ve bütünlüğü bizler mi bozuyoruz? Galatasaray hepimizin başkan" diye konuştu.