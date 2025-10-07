Galatasaray'ın isyan ettiği hakem kararında hakem ile VAR arasında bunlar yaşanmış

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde bir pozisyonda avantajı oynatmayan Yasin Kol'a büyük tepki göstermişti. Bu konuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

OKAN BURUK MAÇ SONU İSYAN ETMİŞTİ

Cimbom, Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan ve verdiği kararla tartışmalara yol açan Arda Kardeşler'in o pozisyonuyla, Yasin Kol'un devam ettirdiği, ardından oyunu durdurduğu pozisyonla birleştirip sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Teknik direktör Okan Buruk, pozisyonla ilgili "Bariz hakem hataları vardı. Üstünde durmak gerekiyor. İkinci yarıda 3 pas yaptıktan sonra Sayın Yasin Kol'un durdurduğu pozisyon inanılmaz. Arda Kardeşler'in durdurmasıyla Yasin Kol'un durdurması arasında ne fark olduğunu herkes bize anlatır inşallah. 2 hafta önce yaşanan olay, 3 pastan sonra 'oyna' dedikten sonra oyunu durdurması büyük fiyaskoydu" dedi.

Galatasaray sosyal medya hesabından 'Kol Kola Kardeşler' başlığıyla TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem Arda Kardeşler'e 'Hesabını soracağım' dediği Trabzonspor karşılaşmasındaki pozisyona gönderme yaptı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, katıldığı televizyon programında Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol'un kararlarının Arda Kardeşler olayına benzetilmesi üzerine şunları söyledi: "Derbideki pozisyonla onu benzetmemek lazım. Galatasaray-Beşiktaş maçında kural hatası yok. O bir hakem hatası."

TAHİR KUM İKİ POZİSYON ARASINDAKİ FARKI AÇIKLADI

Sports Digitale YouTube kanalında kounşan Tahir Kum, Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinde isyan ettiği pozisyonda yaşananları anlattı. Kum şöyle konuştu: "Okan hoca ve onun gibi düşünenler yanlış düşünüyor. Derbideki olay Arda Kardeşler olayıyla farklı. Arda Kardeşler olayında oyun başlıyor, daha sonra düdük çalıyor. Derbideki hadisede yan hakemin ofsayt kaldırması Yasin Kol'un bunu avantaj oynatması var. O esnada Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımında da var. Yasin Kol elini kulağına götürüyor. O sırada VAR'daki Ali Şansalan, Yasin Kol'a Lemina'nın pozisyonuyla ilgili bariz gol tehlikesi kontrolü yapıldığını söylüyor. Şansalan'ın Kol'a 'Hocam bariz gol tehlikesi kontrolü yapılıyor' dediği anda düdük çalıyor. Kol, bundan dolayı oyunu durdurmak zorunda kalıyor."

İşte Galatasaray'ın yaptığı o paylaşım;

Kol Kola Kardeşler pic.twitter.com/jIBLnaLRNh — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 4, 2025

