Galatasaray'ın keskin Kasımpaşa virajını nasıl kazasız döneceğini Fatih Saboviç açıkladı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Sezona kötü başlayıp son 2 maçta aldığı 6 puanla toparlanan Kasımpaşa ise evinde Aslan’a geçit vermek istemiyor.

Ligin 6. haftasında Galatasaray bu akşam saat 20:00’de Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Sezona Başakşehir karşısında 4-0, Fenerbahçe karşısında ise 6-0’lık ağır yenilgilerle giren Kasımpaşa, gün geçtikçe bir takım olma hüviyetine kavuşup toparlandı.

İKİSİ DE GİRESUN’A YENİLDİ

Geride kalan 5 haftadaki tek yenilgisini Giresunspor karşısında 1-0’lık skorla alan Galatasaray gibi Kasımpaşa da Karadeniz ekibine aynı skorla mağlup oldu.

Son 2 haftada savunma zaaflarını biraz daha çözümlemiş gibi gözüken Kasımpaşa’nın yine de Galatasaray’ın süratli hücum hattına karşı dayanıklı ve ayakta kalmasının zor olduğunu düşünüyorum.

ICARDI VE MATA HAZIR DEĞİL

Galatasaray’da bu akşam yeni transferlerden Icardi ve Mata hazır olmadıkları gerekçesiyle bugün kadroda yer almayacak. Rashica, Ross ve Yusuf ise yedek kulübesinde görev bekleyecek.

GALATASARAY’IN MUHTEMEL 11’İ

Sarı kırmızıların bu akşam sahaya çıkacağı muhtemel ilk 11 ise şöyle: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis.

MERTENS EN ÖNEMLİ SİLAH OLABİLİR

Galatasaray’a geldiği günden bu yana deneyiminin de katkısıyla etkili bir futbol ortaya koyan Mertens, dinamik oyun tarzıyla Kasımpaşa karşısında tehlike yaratabilir.

Sahada iki yönlü olarak hem hücum hem de savunmada başarılı şekilde mücadele eden Mertens, özellikle Kasımpaşa defans bloklarının arasına yapacağı koşularla bu akşam sarı kırmızılı ekip adına etkili bir silah olabilir.