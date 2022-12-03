Galatasaray Sarıyer'e acımadı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu
Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Chatchu-on, Su Zent, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı (Simay Kurt, Lila Şengün, Çağla Erdem, Aslı Tecimer, Merve Nezir)
Galatasaray HDI Sigorta: Vasilantonaki, Popovic, Bell, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Fatma Beyaz, Fulden Ural, Sude Hacımustafaoğlu, Eda Kafkas)
Setler: 23-25, 23-25, 25-17, 23-25
Süre: 118 dakika (29, 30, 29, 30)
Haber; AA, Fotoğraf; AA
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