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Galatasaray Sarıyer'e acımadı

Filede Galatasaray rüzgarı esti...

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 20:43
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Galatasaray'ın kızları, Sarıyer'i güle oynaya geçti

Galatasaray Sarıyer'e acımadı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Chatchu-on, Su Zent, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı (Simay Kurt, Lila Şengün, Çağla Erdem, Aslı Tecimer, Merve Nezir)

Galatasaray HDI Sigorta: Vasilantonaki, Popovic, Bell, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Fatma Beyaz, Fulden Ural, Sude Hacımustafaoğlu, Eda Kafkas)

Setler: 23-25, 23-25, 25-17, 23-25

Süre: 118 dakika (29, 30, 29, 30)

Haber; AA, Fotoğraf; AA

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