Milli Voleybolcumuz, eski halini ''ben güzelmişim'' notuyla paylaştı, görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız ismi Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla takipçilerini şaşırttı.

ÇOCUKLUK HALİNİ PAYLAŞTI

Igor Gorgonzola Novara'da oynayan Ebrar Karakurt, 2021 yılından bu yana İtalya'da yaşıyor. Başarılı voleybolcu sosyal medya gönderileriyle sık sık gündeme gelirken, bu defa çocukluk halini paylaştı.

Spordaki başarısının yanı sıra, cinsel yönelimi nedeniyle de adından söz ettiren Ebrar Karakurt, bir dönem İmge ile aşk yaşamıştı. Karakurt, sonrasında İyilik dizisinin yıldızı İrem Tuncer ile yeni bir beraberliğe yelken açtı. Şimdilerde Ebrar Karakurt'un hayatında biri olup olmadığı bilinmiyor.