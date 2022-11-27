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  • Milli Voleybolcumuz, eski halini ''ben güzelmişim'' notuyla paylaştı, görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Milli Voleybolcumuz, eski halini ''ben güzelmişim'' notuyla paylaştı, görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Uzun siyah saçları ile dikkat çeken başarılı voleybolcuyu görenler tanımakta zorluk çekerken, Karakurt paylaşımına, "Ee ben güzelmişim." notunu düştü.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 09:12
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Görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ebrar Karakurt, eski halini ''ben güzelmişim'' notuyla paylaştı

Milli Voleybolcumuz, eski halini ''ben güzelmişim'' notuyla paylaştı, görenler şaşkınlığını gizleyemedi
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Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız ismi Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla takipçilerini şaşırttı.

ÇOCUKLUK HALİNİ PAYLAŞTI

Igor Gorgonzola Novara'da oynayan Ebrar Karakurt, 2021 yılından bu yana İtalya'da yaşıyor. Başarılı voleybolcu sosyal medya gönderileriyle sık sık gündeme gelirken, bu defa çocukluk halini paylaştı.

Spordaki başarısının yanı sıra, cinsel yönelimi nedeniyle de adından söz ettiren Ebrar Karakurt, bir dönem İmge ile aşk yaşamıştı. Karakurt, sonrasında İyilik dizisinin yıldızı İrem Tuncer ile yeni bir beraberliğe yelken açtı. Şimdilerde Ebrar Karakurt'un hayatında biri olup olmadığı bilinmiyor.

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Adanalı
27.11.2022 10:09
Rahmetli Aşık Veysel "Güzelliğin on para etmez, şu bendeki aşk olmasa" demişti ya unuttunuz nerede o eski Aşıklar...  
 
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