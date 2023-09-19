Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'in hocası Tuchel'den grup açıklaması: Zor geçecek

Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United maçı öncesi konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'in hocası Tuchel'den grup açıklaması: Zor geçecek

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak Manchester United maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalar yapan Tuchel'in sözleri şu şekilde;

"Manchester United'ın son dönemde aldığı sonuçlar, onlar hakkında pek bir şey söylemiyor. Bruno Fernandes, Marcus Rashford ve Rasmus Hojlund gibi oyuncularıyla kontra atakta mükemmeller. United her zaman tehlikelidir. Oyuncuları çok fazla bireysel kaliteye sahip"

"Şampiyonlar Ligi katılması en zor turnuvalardan biri ama aynı zamanda en iyisi, çok özel. Düzenli olarak bu turnuvaya katılmaktan gerçekten keyif alıyorum"

"Turnuva bizim için önemli bir maçla başlayacak. Grubumuz zorlu geçecek. Bu yüzden sonuna kadar, tamamen odaklanmalıyız. Mümkün olduğunda her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"

Bayern Münih-Manchester United maçı, yarın saat 22.00'de Almanya'da Allianz Arena'da oynanacak.

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