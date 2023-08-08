Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını yayınlayacak kanal belli oldu

3. ön eleme turu ilk karşılaşmasında bugün Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek olan sarı-kırmızılıların maçı S Sport Plus'tan yayınlanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını yayınlayacak kanal belli oldu

Editör: Barış Atakan

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.

Bugün TSİ 22:00'de RC Stozice Stadyumu’nda başlayacak olan mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Sarı-kırmızılıların rövanş karşılaşması ise 15 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul'da Rams Park’ta oynanacak.

Son şampiyon Galatasaray’ın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı elemesi halinde play-off turundaki rakibi ise Klaksvik-Molde maçının galibi olacak.

Öne Çıkanlar
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray’ın en sevilen şarkıları
Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray’ın en sevilen şarkıları
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Son Haberler
"Hayatımın aşkını buldum" demişti. Sandra Bullock'un acı günü Magazin
"Hayatımın aşkını buldum" demişti. Sandra Bullock'un acı günü
Yaz sıcakları için besin listesi ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı Sağlık
Yaz sıcakları için besin listesi ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı
Messi'nin Iniesta ile buluşma hayali suya düştü Spor
Messi'nin Iniesta ile buluşma hayali suya düştü
Ağrısız uygulamalı doğum Sağlık
Ağrısız uygulamalı doğum
Sedat Peker'in basın danışmanından Süleyman Soylu'ya 3 kuruşluk dava Güncel
Sedat Peker'in basın danışmanından Süleyman Soylu'ya 3 kuruşluk dava
Çevreyi kirletenlere ceza yağdı: 7 ayda 545 milyon 860 bin 462 lira Güncel
Çevreyi kirletenlere ceza yağdı: 7 ayda 545 milyon 860 bin 462 lira
Kuzey Avrupa’yı fırtına vurdu: 1 ölü, 2 yaralı Dünya
Kuzey Avrupa’yı fırtına vurdu: 1 ölü, 2 yaralı