Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını yayınlayacak kanal belli oldu

Editör: Barış Atakan
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.
Bugün TSİ 22:00'de RC Stozice Stadyumu’nda başlayacak olan mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.
Sarı-kırmızılıların rövanş karşılaşması ise 15 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul'da Rams Park’ta oynanacak.
Son şampiyon Galatasaray’ın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı elemesi halinde play-off turundaki rakibi ise Klaksvik-Molde maçının galibi olacak.