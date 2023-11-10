Galatasaraylı oyuncuların isyanına Portekizli hakemden şok cevap!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Bayern Münih'edeplasmanda 2-1 yenilmişti. Karşılaşmanın Portekizli hakemi Antonio Nobre kararlarıyla başta teknik direktör Okan Buruk olmak üzere Sarı-Kırmızılılar'ı adeta çileden çıkarmıştı.

BÖYLE SAVUNMA MI OLUR!

Milliyet'in haberine göre Portekizli hakemin; mücadele sonrasında skandal bir savunma yaptığı ortaya çıktı. Antonio Nobre'nin, yanına giden Galatasaraylı futbolcuların, "Davies’in sarı kartı vardı. Faulü vermene rağmen ikinci sarıyı neden göstermedin?” şeklindeki isyanına, "Davies’e ikinci sarı kartı göstermedim, ama Abdülkerim’i de atmadım” ​​​​​​​diye yanıt verdiği iddia edildi.

UEFA'YA ŞİKAYET EDİLECEK

Galatasaraylı oyuncuların ise buna karşılı​​​​​​​k “İkisi aynı şey mi? Birisi maç 0-0 iken oluyor ve verilse kırılma noktası olacak. Diğeri ise oyun koptuktan sonra gerçekleşiyor” diye tepki gösterdiği bildirildi. Galatasaray Kulübü yaşanan bu gelişmelerin ardından Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre ile beraber yine müsabakanın VAR hakemlerini UEFA’ya şikayet edecek.

KANE'İN GOLÜ NASIL VERİLDİ?

Sarı-kırmızılı kulüp, maçta skandal kararlara imza atan Portekizli hakem ile beraber VAR’da Kane’nin golünü veren hakemlerin prosedürü çiğnediğini dile getirecek. Ofsaytın bozulması için yeterli kanıtın bulunmadığı ve pozisyonun neden gol verildiğine dair bir görüntü de ortaya konulamadığı savunulacak.