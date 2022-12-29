Sivasspor- Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.
Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Keita, Ulvestad, Saba, Ahmed Musa, Erdoğan, Yatabare.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Oliveira, Berkan, Kerem, Mertens, Rashica, Gomis
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