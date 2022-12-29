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Sivasspor- Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 16:10
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Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Sivasspor- Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Keita, Ulvestad, Saba, Ahmed Musa, Erdoğan, Yatabare.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Oliveira, Berkan, Kerem, Mertens, Rashica, Gomis

 

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