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Sivas'ta bir tartışmalı karar daha. Gol iptal edildi

Sivasspor, ilk yarısını 1-0 yenik kapattığı Galatasaray karşısında maçın ikinci yarısına hızla başladı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 18:34
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Gol iptal edildi. Sivas'ta bir tartışmalı karar daha

Sivas'ta bir tartışmalı karar daha. Gol iptal edildi
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50. dakikada da bir faul atışı kazandı. Yapılan orta ceza alanını karıştırdı. Muslera iki kez topu çıkardı. 3. kez Ulvestad vurdu. Muslera yine müdahale etti ama top çizgiyi geçti.

Hakem Erkan Özdamar önce golü verdi. Ancak sonra VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu kenara giderek izledi ve golü iptal ederek endirekt vuruş verdi.

İptale Sivassporlular büyük tepki gösterdi.

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ZAFER 74
29.12.2022 19:50
Hakemler Allah'tan korkun.Hesabını ahirette sorarlar.  
 
Erol
29.12.2022 19:18
Bu hakem cocuklugunda hangi takımi tutuyordu acaba.Merak ettimde.  
 
Hasan emmi
29.12.2022 19:16
Maçı dikkatle izledik. Karar şu. G. S yı da yepyeni Bi hakemi olmuş. Hayırlı olsun. Yahu bir takım bu kadar da açık kollanmaz. G. S lılar bu ligi bitiremeyiz dedi federasyonu bitirdi  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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