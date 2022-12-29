Sivas'ta bir tartışmalı karar daha. Gol iptal edildi

50. dakikada da bir faul atışı kazandı. Yapılan orta ceza alanını karıştırdı. Muslera iki kez topu çıkardı. 3. kez Ulvestad vurdu. Muslera yine müdahale etti ama top çizgiyi geçti.

Hakem Erkan Özdamar önce golü verdi. Ancak sonra VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu kenara giderek izledi ve golü iptal ederek endirekt vuruş verdi.

İptale Sivassporlular büyük tepki gösterdi.