Fenerbahçe'den Galatasaray'a misilleme. Ezeli rekabet fiyatlara da yansıdı

100. Yıl özel formasını 26 kasımda Fenerium mağazalarında satışa çıkaracak olan Fenerbahçe formanın fiyatını Galatasaray'ın formasının yarısı olarak belirledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a misilleme. Ezeli rekabet fiyatlara da yansıdı

100. Yılı’nı kutladığımız Cumhuriyetimizin coşkusu her alanda devam ediyor.

Galatasaray Kulübü, cumhuriyetimizin 100. Yılı’na özel bir forma tasarlayarak 29 Ekim’de satışa sundu. 2 bin 599 TL’den satışa çıkan özel formalar büyük ilgi gördü.

Galatasaray Kulübü yoğun talebe yetişemeyince formalar tükendi ve GSStore’larda bulunamaz hale geldi.

Kulüp yetkilileri büyük ilgi gören 100. Yol formalarında seri üretime geçildiğini ve önümüzdeki ay talebi karşılayacak düzeye gelecek

Fenerbahçe Kulübü de Galatasaray’ın ardından 100. Yıl formasını duyurdu. Atatürk’ün resminin olduğu 100. Yıl formalarının 26 Kasım pazar günü Fenerium mağazalarında satışa çıkacağını açıklayan sarı-lacivertliler 100. Yıl özel forması için bin 350 TL satış bedeli belirledi.

Galatasaray’ın 100. Yıl formalarının yarı fiyatına satışa çıkaracak olan Fenerbahçe yönetimi 100. Yıl formalarında bu rakamın özellikle seçildiği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetiminin yüksek talebi göz önünde bulundurarak talebi karşılayacak stoğu oluşturduğu da öğrenildi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Son Haberler
Perşembespor Çarşambaspor maçı oynanmadan olay oldu. Espriler havada uçuştu Spor
Perşembespor Çarşambaspor maçı oynanmadan olay oldu. Espriler havada uçuştu
Boyun ve bel kütletmek zararlı mı? Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Boyun ve bel kütletmek zararlı mı? Uzmanı uyarılarını sıraladı
Araç sahipleri dikkat. Denetimler başladı cezası dudak uçuklatıyor Gündem
Araç sahipleri dikkat. Denetimler başladı cezası dudak uçuklatıyor
Melis Sezen imaj değiştirdi. Görenler Ajda Pekkan sandı Magazin
Melis Sezen imaj değiştirdi. Görenler Ajda Pekkan sandı
Hamas rehineleri serbest bıraktığı anların görüntüsünü paylaştı Dünya
Hamas rehineleri serbest bıraktığı anların görüntüsünü paylaştı
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken detaylar! Kameralar bozuk, tutanaklar çelişkili Gündem
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken detaylar! Kameralar bozuk, tutanaklar çelişkili
Meclis’te 2 metrelik suç örgütü listesi açtı. “Hepsi Türkiye’de cirit atıyor” Gündem
Meclis’te 2 metrelik suç örgütü listesi açtı. “Hepsi Türkiye’de cirit atıyor”