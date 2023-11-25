Fenerbahçe'den Galatasaray'a misilleme. Ezeli rekabet fiyatlara da yansıdı

100. Yılı’nı kutladığımız Cumhuriyetimizin coşkusu her alanda devam ediyor.

Galatasaray Kulübü, cumhuriyetimizin 100. Yılı’na özel bir forma tasarlayarak 29 Ekim’de satışa sundu. 2 bin 599 TL’den satışa çıkan özel formalar büyük ilgi gördü.

Galatasaray Kulübü yoğun talebe yetişemeyince formalar tükendi ve GSStore’larda bulunamaz hale geldi.

Kulüp yetkilileri büyük ilgi gören 100. Yol formalarında seri üretime geçildiğini ve önümüzdeki ay talebi karşılayacak düzeye gelecek

Fenerbahçe Kulübü de Galatasaray’ın ardından 100. Yıl formasını duyurdu. Atatürk’ün resminin olduğu 100. Yıl formalarının 26 Kasım pazar günü Fenerium mağazalarında satışa çıkacağını açıklayan sarı-lacivertliler 100. Yıl özel forması için bin 350 TL satış bedeli belirledi.

Galatasaray’ın 100. Yıl formalarının yarı fiyatına satışa çıkaracak olan Fenerbahçe yönetimi 100. Yıl formalarında bu rakamın özellikle seçildiği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetiminin yüksek talebi göz önünde bulundurarak talebi karşılayacak stoğu oluşturduğu da öğrenildi.