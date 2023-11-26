Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray'ı üzen Real Madrid itirafı

Galatasaray'ın süper golcüsü Mauro Icardi, 3 maçlık suskunluğunu Alanyaspor karşısında bozmuştu. 4-0'lık galibiyete 1 gol 2 asistlik katkı sağlayan Arjantinli yıldız için son dönemde

Real Madrid'e transfer olacağına yönelik haberler vardı.

YETKİLİLERLE GÖRÜŞÜYORUZ

İddialara cevap en yetkili isimden geldi. Mauro Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino, transfer görüşmesini doğruladı. İspanyol basınına konuşan Pino "Şu anda Madrid'deyim. Real Madrid kulübü resmi bir teklif yapmadı. Ancak yetkililerle görüşüyoruz" dedi.

ERDEN TİMUR İLE BULUŞACAK

Letteiro, bugün İstanbul'a gelerek Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile bir araya gelecek. Letterio "Aynı zamanda Galatasaray-Manchester United maçını da izleyeceğim. Tabii ki İcardi ile de zaman geçireceğim" diye konuştu.