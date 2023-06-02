Galatasaray'ın soyunma odasında Eyüpspor Başkanı kendinden geçti. Tepkiler çığ gibi

Editör: Erhan Songür
Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın soyunma odasında kutlamalarda eğlenirken görüntülenen Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'ya sosyal medyadan tepki yağıyor.
Süper Lig'e çıkmak için play-off mücadelesi veren Eyüpspor'un Galatasaray üyeliği bulunan Başkanı Özkaya'nın fotoğrafı gündem oldu.
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Ankaragücü maçı sonrası futbolcular soyunma odasında büyük bir coşku yaşadı.
Futbolcuların kutlamalarına Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da eşlik ettiği ortaya çıktı.
Sosyal medyada elden ele dolaşan fotoğraf sonrası taraftarlar Özkaya'ya tepki gösterdi.
İŞTE O FOTOĞRAF: