Galatasaray'ın şutlayacağı 3 futbolcuyu açıkladı

Serhat Ulueren, Telegol programında Galatasaray'a dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ulueren, Galatasaray'da ayrılıkların süreceğini belirtirken, "Galatasaray'da Okan Buruk kadro şişkinliğini azaltacak. Sorun ve arıza çıkartan futbolculardan kurtulacak. Kim bunlar? Önce Zaha, sonra da Ziyech'den kurtulacaklar. Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'den birisi de ayrılacak. Böylece bu saydığım 4 futbolcudan 3'ü kesin gidecek. Bana Florya'dan kendileriyle samimi olduğum özel dostlarım sıcak bilgiler veriyorlar, ben de onları söylüyorum." ifadelerini kullandı.

''DURSUN ÖZBEK'İ SIKIŞTIRIYORLAR''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i sıkıştırdıklarını aktaran Ulueren, "Galatasaray'da bazı yöneticiler sürekli olarak Dursun Özbek'i sıkıştırıyorlar. Haliyle 2 yıl şampiyonluk elde ettikleri için ego krizine girdiler. Sürekli olarak Erden Timur'un geri gelmesini istiyorlar. Dikkat ettiniz mi? Galatasaray sezona galibiyetle başlıyor ve futbolcuların suratı asık çünkü yönetimdeki kavgalar futbolculara da sirayet ediyor bu oyuncular hiç Galatasaray gelişmelerini okumuyorlar mı? Okuyorlar, haliyle etkileniyorlar ve ayrışmalar oluyor. Takımdaşlık göremiyorum ben. Ayrıca maçtan sonraki ışık gösterisini de hoş bulmadım. Bundesliga'dan örnek almışlar ama bir ton para harcamışlar hiç gerek yoktu bence. Yayıncı kuruluşun yayını da rezaletti. Sürekli donmalar ve kasmalar meydana geldi." şeklinde konuştu.