Muslera'nın kopyası tribünde

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kendi evinde RAMS Başakşehir'i konuk ediyor.
Mücadele öncesi Galatasaray tribünlerinde Muslera'nın eşi ve çocukları kameralara takıldı.
Muslera forması giyen ve kaleci eldivenleri takan Muslera'nın oğlu için 'Babasının kopyası' yorumları yapıldı.
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, eşi Patricia Callero ile evliliklerinin 8. yılını geçtiğimiz haftalarda Dubai'de kutlamıştı.
Muslera'nın plajda ailesi ile çekindiği fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
ZORLU MÜCADELE
Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
RAMS Park'ta oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Maçın hakemi Cihan Aydın olacak.
Maçın VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak.
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