Fenerbahçe'den ayrıldı Karagümrük'te kendini buldu. Emre Mor Pendik'i kümeye yolladı. Eren Bozdaş yazdı

Trendyol Süper Lig’in 24. Haftasında Fatih Karagümrük sahasında Pendikspor ile karşılaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelenin ilk 30 dakikası ortada geçti.

Kanatlardaki iki hızlı oyuncusu Can Keleş ve Emre Mor’a güvenen Fatih Karagümrük uzun toplarla ceza sahası içine sarkmayı denese de yan hakemin bayrağına takıldı.

Konuk ekipte ise son haftaların golcü ismi Umut Nayir’in 20. Dakikadaki sakatlığı sonrası Pendikspor daha dengeli bir oyun izledi.

Kırmızı-siyahlılar mücadelenin 31. Dakikasında şeytanın bacağını kırdı. Topu rakip sahaya kadar taşıyan Can Keleş sol kanatta bulunan Eyserric’i gördü. Topla birlikte çizgiye kadar ilerleyen yıldız futbolcunun kale dibine kısa pasında bir anda arkadan gelerek topa dokunan Emre Mor ağları havalandırdı.

Gelen gol sonrası geriye düşen Pendikspor defans hattını orta sahaya kadar getirirken Karagümrük savunmaya geçti.

Karagümrük’ün kapalı savunmasını kısa paslar ile geçmeye çalışan Pendikspor ortaya bir kalite farkı koyamayınca ilk yarıda başka bir önemli bir pozisyon olmadı ve Karagümrük içeriye 1-0 önde girdi.

Mücadelenin ikinci yarısında ise iki takımda taktiksel olarak değişikliğe gitti. Önde olmanın verdiği rahatlık ile Karagümrük hücum olarak bir şeyler denemese de topun kontrolünü alıp pas çevirmeye başladı. Kısa paslarla savunmayı aşma planından vazgeçen Pendik ise kanatlardan ceza sahasına açtığı ortalar ile şansını denedi.

47. dakikada Diaby’nin sol kanattan açtığı ortada ön direkte topla buluşan Thiam penaltı noktasına doğru topu indirdi. Gelen pasa gelişine bir vuruş yapan Kappel’in şutunda top az farkla ışarı çıktı.

Pendikspor’un sol kanattan açtığı ortada Karagümrük defansı topu uzaklaştıramadı. Ceza sahası dışında olan Kappel topu yay üstündeki Gökcan ile buluşturdu. Sekerek gelen topa gelişine vuran Gökcan’ın şutu az farkla yukarıdan auta çıktı.

76. dakikada Eyserric’in ortasında topa iyi yükselen Güven Yalçın kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

Gelen iknci gol sonrası iki tarafta skoru kabullendi ve kendi yarı alanında top çevirmeye başladı. Başka önemli pozisyonun olmadığı maçta Karagümrük 27 puana ulaşarak 14. Sıraya çıkarken Pendikspor 17. sıraya geriledi.