Kediyi 6 dakika boyunca döverek öldüren şahsa iyi hal indirimi uygulandı. Stresliydim demişti

Yaşadığı sitede bulunan asansöre giren kediyi, 6 dakika boyunca döverek öldüren İbrahim Keloğlan, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Keloğlan’a iyi hal indirimi uyguladı ve cezayı bir yıl üç aya düşürdü ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sitenin avukatı Merve Poyraz, verilen karara tepki gösterdi.

İstanbul Küçükçekmece’de Ağaoğlu My Word Sitesi’nde yaşayanlar vatandaşlar, bahçedeki kedilerin bakımını üstlenmişti. Kedilerden biri 1 Ocak sabahı B4 Blok girişinde ölü bulundu. Sitenin yöneticisi Ebubekir Fırat, güvenlik kameralarını incelediğinde, sitede yaşayanlardan İbrahim Keloğlan’ın tam altı dakika boyunca kediye şiddet uygulayarak öldürüldüğünü gördü. Ebubekir Fırat, gördükleri üzerine hemen polise giderek şikâyetçi oldu.

“STRESLİ OLDUĞUM İÇİN ÖLDÜRDÜM” DEDİ

Kediyi öldüren İbrahim Keloğlan, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından Sarıyer’deki bir AVM’de yakalandı ve gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede adli kontrolle serbest bırakılan Keloğlan’a üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan İbrahim Keloğlan, “Benim de bir kedim var. O gün aşırı stresli ve yorgundum. Kafamda eşimin beklediği hamilelik testi vardı. Eve gittiğimde eşim bana ‘Çocuğumuz olmayacak, gerekirse motivasyon için ikinci bir kedi sahiplenelim’ dedi. Çok üzüldüm. Asansörde kedi gördüm. Ayağımla yere vurup kovmak istedim. Attığı pençe ile beni yaralayınca kendimi tamamen kaybettim. Sonrasında yaptıklarımı kesinlikle nasıl yaptığımı bilmiyorum. Kediye tekme attım, kovaladım. Herkesten çok utanıyorum” açıklamasını yaptı.

Mahkeme, Keloğlan’a 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ardından cezası, iyi hal indirimiyle 1 yıl 3 aya düşürüldü ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İTİRAZ EDİLECEK

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukatlarla birlikte davayı takip eden sitenin avukatı Merve Poyraz Özcan, sanığın kedinin kendisini pençelediğini söylediğini fakat görüntülerde böyle bir durumun olmadığını iletti ve “Sanık, ‘Çocuğumuz olmayacak, bu yüzden üzgündüm’ diyor ama mahkemeye sunulmuş bir doktor raporu yok. Sanığın pantolonu ve giydiği ayakkabıya bakıldığında zarar verebilecek bir açık görünmüyor. Bu karara itiraz edeceğiz çünkü sanığın savunmasında bir pişmanlık emaresi yok. Bu cezayla ıslah olmayacağı görüşündeyiz. Gerekçeli kararın açıklanmasını bekliyoruz” ifadesini kaydetti.