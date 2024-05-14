Galatasaray Barcelona ile karşı karşıya

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Barcelona ile karşı karşıya
Galatasaray'ın, Barcelona'da oynayan İlkay Gündoğan'a transfer teklifi yapacağı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin altı puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde eden Galatasaray, yeni sezon için transfer planlamalarına erken başladı.

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı transfer listesinin en başına koydu.

Galatasaray taraftarı olduğunu sıkça dile getiren Türk kökenli Alman futbolcu İlkay Gündoğan için yaz transfer döneminde bir teklif yapılması bekleniyor.

Sarı - Kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde Gündoğan'a resmi bir teklif yapacağı ifade edildi.

Barcelona'da takım performansına yönelik eleştirileriyle gündeme gelen deneyimli futbolcu, sık sık eleştirilere maruz kalmıştı. Barcelona'daki bu durumun, Gündoğan'ın ayrılma olasılığını artırdığı ifade ediliyor.

Manchester City'den ayrılarak bedelsiz bir şekilde Barcelona'ya katılan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımı adına 49 maçta sahaya çıkarken, 5 gol ve 13 asistlik bir performans sergiledi.

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