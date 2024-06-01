Galatasaraylı taraftar şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı

Kaynak: İHA
Galatasaraylı taraftar şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı

Irak'ın Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlarla tanınan iş insanı Ahmet Akbey, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğunu aslanlarıyla birlikte kutladı.

Irak’ın kuzeyindeki Duhok şehrinde yaşayan aslan terbiyecisi Diyarbakırlı Ahmet Akbey, evinde beslediği aslanlarıyla tanınıyor. Akbey, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğa ulaşmasını evindeki aslanlarla birlikte coşkulu bir şekilde kutladı.

Galatasaray taraftarı olan Akbey, aslanlarla yaptığı kutlamayı sosyal medya hesabından paylaştı ve büyük ilgi topladı. Akbey, "Bu sevinci yaşatmalarından dolayı Galatasaray yönetimine, kulübüne, taraftarına ve futbolcularına teşekkür ediyorum" dedi.

İlgili Haberler
Parmağı market arabasına sıkışan minik kızın yardımına itfaiye yetişti
Parmağı market arabasına sıkışan minik kızın yardımına itfaiye yetişti
Son Haberler
Cinnet geçiren şahıs annesini ve kardeşini bıçakladı Gündem
Cinnet geçiren şahıs annesini ve kardeşini bıçakladı
Altın Kızlar Güney Kore'yi ezdi geçti. Bayrağımız zirveye yerleşti Spor
Altın Kızlar Güney Kore'yi ezdi geçti. Bayrağımız zirveye yerleşti
Temmuz zamlı 65 yaş evde bakım ve engelli aylıkları hesaplandı Ekonomi
Temmuz zamlı 65 yaş evde bakım ve engelli aylıkları hesaplandı
Emekli maaşlarında iki aşamalı zam gündemde. Emekliyi kurtaracak formül belli oldu Ekonomi
Emekli maaşlarında iki aşamalı zam gündemde. Emekliyi kurtaracak formül belli oldu
Fenerbahçe Beşiktaş'ı devirdi. Finale 1 adım kaldı Spor
Fenerbahçe Beşiktaş'ı devirdi. Finale 1 adım kaldı
Fransa'da yaşayan gurbetçi: "10 bin euro maaş da verseniz Türkiye'ye gelmem" Video
Fransa'da yaşayan gurbetçi: "10 bin euro maaş da verseniz Türkiye'ye gelmem"
Beton mikserinin çarptığı bisikletli can verdi Yerel Haberler
Beton mikserinin çarptığı bisikletli can verdi