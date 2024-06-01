Galatasaraylı taraftar şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı

Irak’ın kuzeyindeki Duhok şehrinde yaşayan aslan terbiyecisi Diyarbakırlı Ahmet Akbey, evinde beslediği aslanlarıyla tanınıyor. Akbey, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğa ulaşmasını evindeki aslanlarla birlikte coşkulu bir şekilde kutladı.

Galatasaray taraftarı olan Akbey, aslanlarla yaptığı kutlamayı sosyal medya hesabından paylaştı ve büyük ilgi topladı. Akbey, "Bu sevinci yaşatmalarından dolayı Galatasaray yönetimine, kulübüne, taraftarına ve futbolcularına teşekkür ediyorum" dedi.