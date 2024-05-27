Galatasaraylı taraftarlar Ali Koç'un yalısının önünde şampiyonluk kutladı

Galatasaray, Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışından galip ayrıldı, taraftarını sevinçten havalara uçurdu. Konya galibiyetinin ardından 24. şampiyonluğunu ilan eden Sarı-Kırmızılı ekibin kutlamalarında flaş bir gelişme yaşandı.

Gecenin geç saatlerine kadar devam eden eğlencede bir grup Galatasaray taraftarı tekneye atlayıp soluğu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yalısının önünde aldı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Ali Koç'un yalısının önüne geldiklerinde bir anda meşaleleri yakıp şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Taraftarların ayrıca, "Ali Koç evdeysen ışıkları aç kapa..." tezahüratı yaptığı da kameralara yansıdı.

Bu sırada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yalıda olup olmadığı bilinmiyor.