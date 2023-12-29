Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar ortalığı yıkıyor. Dönün geri Büyükekşi'yi Arabistan'da bırakın

Arabistan'daki Süper Kupa maçı krizi sürerken, Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar yıllar sonra ilk kez ortak görüşte birleşti.

Sosyal medyadan milyonlarca paylaşım yapılırken, taraftarlar "Maçı oynamayın. Atatürk yoksa biz de yokuz. Dönün geri. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi orada bırakın" şeklinde paylaşımlarda bulundular.

Taraftarların takımların maç oynamadan geri dönmeleri halinde ortak bir şekilde organizasyon yapmaya hazırlandıkları da öğrenildi.

Buna göre Atatürk pankartı ve tişörtleriyle izin verilmemesi halinde maça çıkmayacak olan takımların İstanbul'a dönüşlerinde ortak bir karşılama yapılacağı belirtildi.

Eğer bu gerçekleşirse yıllar sonra iki büyük kulübün taraftarı ilk kez ortak bir organizasyonda birleşmiş olacak.