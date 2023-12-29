3 Kuruş için Atatürk’ü tartışmaya açtırdı: Sosyal medya Mehmet Büyükekşi’ye ateş püskürdü

Türk futbolunun iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, bu akşam Süper Kupa’nın sahibi olmak için Suudi Arabistan’da mücadele edecek.

Suudi Arabistan’daki maçın öncesinde çıkan olaylar büyük bir krize yol açtı. Suudi yönetiminin İstiklal Marşımızı çalmama ve Atatürk pankartını sahaya getirmeme kararı herkesi üzdü. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler artarken Mehmet Büyükekşi ismi TT oldu.

Son zamanlarda hem hakem atamaları hem Halil Umut Meler olayı hem de basın açıklamalarıyla gündemde olan ve birçok kez hakkında istifa edeceğine yönelik haberler çıkan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Twitter’da TT listesine girdi.

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolseverlerin yanında Beşiktaşlı taraftarlar da Mehmet Büyükekşi’yi istifaya çağırdı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray’a hitaben yaptığı açıklamada karşılaşmanın fair play içinde geçmesini istedi, “Hak edenin kazanacağı bir müsabaka olsun” dedi.

KULÜPLER DE RAHATSIZ

Süper Lig’de yaşanan hakem hatalarından dolayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye hemen hemen tüm takımlar tepkiliydi. Süper Kupa maçı öncesi yaşanan bu skandaldan sonra Türk taraftarlar yeniden Mehmet Büyükekşi’yi eleştirdi.