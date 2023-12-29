Büyükekşi'nin otelinde olağanüstü toplantı. Riyad'da yüksek gerilim sürüyor

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Büyükekşi'nin otelinde olağanüstü toplantı. Riyad'da yüksek gerilim sürüyor
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa finali öncesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere onun kaldığı otele gitti. Fenerbahçe Başkanı da toplantıda yer alacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin mücadele edeceği Süper Kupa maçı öncesi şok gelişmeler yaşanırken iki kulüpten de sürpriz bir hamle geldi.

Galatasaray’ın başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile durum değerlendirmesi yapmak üzere Büyükekşi'nin konakladığı otele gitti.

Özbek, Arabistanlı yetkililerin, Atatürk afişlerinin ve posterlerinin bulunduğu tişörtlere engel olması nedeniyle çıkan krizi çözmek için TFF ile görüşeceğini söyledi.

ALİ KOÇ DA GELİYOR!

Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç da otele vararak toplantıya katılacak. Toplantının sonucunda ne gibi bir karar alınacağı merak ediliyor.

Galatasaray maça “Ne mutlu Türk’üm diyene” pankartıyla çıkmak isterken, Fenerbahçe ise “Yurtta sulh, Cihanda sulh” pankartıyla sahaya girmek istiyor.

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