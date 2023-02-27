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Samsung Galaxy S23 Ultra'da Wi-Fi sorunu çıktı

Samsung'un yeni serisi Galaxy S23 Ultra'da bazı sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bu sorunlardan biri de WiFi'ye bağlanma sorunu olarak tanımlandı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 10:49
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Galaxy S23 Ultra'da Wi-Fi sorunu belirdi

Samsung Galaxy S23 Ultra'da Wi-Fi sorunu çıktı
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Samsung, kısa süre önce Galaxy S23 Ultra modelinin de yer aldığı yeni serisini tanıttı.

Galaxy S23 Ultra’ya sahip bir bilişim uzmanı, telefonun Wi-Fi’ının internet erişim sorunları yaşadığını söyledi.

SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA’DA WİFİ’YE ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Bilişim uzmanına göre Galaxy S23 Ultra, satın alındığı günden beri Wi-Fi’a bağlanıyor ancak erişim sıkıntısı çekiyor. Bunu düzeltmek için her yolu denediğini aktaran uzman, en sonunda telefonu Wi-Fi 6’dan Wi-Fi 5’e geçirdikten sonra çözüme ulaştığını açıkladı. Aynı sorunu yaşayan diğer kullanıcılar ise telefonu fabrika ayarlarına çevirip Wi-Fi 6 ve WPA3’ü devre dışı bıraktıktan sonra sorunu çözmede başarılı olduklarını aktardı.

Bilişim uzmanı, kendiyle birlikte ek olarak eşinin de aynı modelde telefona sahip olduğunu fakat onun böyle bir sorun yaşamadığını da paylaştı. Yani bu sorun, ülkeye ya da bağlantıya göre değişiklik göstermiyor.

“SAMSUNG BU SORUNU BİLİYOR”

Gizmochina tarafından aktarılan bilgilere göre; Samsung’un bu sorunu bildiği fakat herhangi bir düzeltme yapmadığı bilgiler arasında yer aldı. İddialara göre şirket, akıllı telefonların iade süresi dolduktan hemen sonra Galaxy S23 Ultra modellerindeki Wi-Fi sorununu çözecek bir güncelleme yayınlayacağı aktarıldı.

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