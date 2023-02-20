Samsung'dan siber saldırılara karşı savaş: Hangi cihazlarda kullanılacak

Samsung yeni bir önleyici güvenlik özelliği olan "Samsung Message Guard" üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu özellik, telefona gönderilen görüntülerle taşınan sıfır gün saldırılarını önlemeyi amaçlıyor ve aslında şimdiden Galaxy S23 serisinde mevcut olduğunu ifade etti.

SAMSUG HANGİ CİHAZLARININ GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR

Samsung, Galaxy telefonlarda bu tür saldırılarla ilgili hiçbir veri toplanmadığını açıkladı ve bu özelliğin, geniş Galaxy portföyünün güvenliğini daha da artırmak amacıyla yine de piyasaya sürüleceğini belirtti.

Samsung'a göre, kötü niyetli bir saldırgan, görüntüye belirli bir sıfır tıklama açığı ekleyebilir ve bu da onlara mesajlarda, galeride ve en kötü durumda bankacılık uygulamalarında giriş bilgilerini telefonda koruyor.

Ayrıca Galaxy telefonlarda gerçekleşebilecek çok ciddi tehditler olduğunu bilinirken Samsung, böyle bir siber suç olayı hakkında herhangi bir rapor almadığını ve almamak için elinden geleni yaptığını bildirdi.