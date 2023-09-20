Gamze Özçelik'in avukatından 'Barış Kılıç' açıklaması. Tecavüz görüntülerini çekmekle suçlanmıştı

Oyuncu Barış Kılıç'ın 2000'li yıllarda Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in tecavüz videosunu çekmekle suçlanmasının ardından Özçelik'in avukatı Fatih Volkan açıklama yaptı.

Gamze Özçelik'in avukatından 'Barış Kılıç' açıklaması. Tecavüz görüntülerini çekmekle suçlanmıştı

Kızılcık Şerbeti dizisinin Ömer’i Barış Kılıç’ın, 18 yıl önce Gökhan Demirkol tarafından tecavüze uğrayan Gamze Özçelik'in videosunu çektiği iddiası sosyal medyada gündem oldu.

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Kılıç, iddiaları reddederken, konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

Gamze Özçelik’in avukatı Fatih Volkan ise yıllar sonra sessizliğini bozdu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Fatih Volkan 18 yıl önce görülen davanın tek sanığının Gökhan Demirkol olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

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“18 sene önce girdiğim davanın tek sanığı vardı. O da yargılandı. Mahkum oldu ve cezası infaz edildi. Son zamanlarda sosyal medyada çıkan G.Ö.’nün videolarını Barış Kılıç’ın çektiği iddia edilmekteyse de bu husus tamamen gerçeklere aykırıdır. Videonun üçüncü bir kişi tarafından çekilmediği bilirkişi raporuyla sabittir. Tarafımca üçüncü bir kişi olduğuna ilişkin bir emare olmuş olsaydı, mutlaka şikayet ederdim. Mahkemede dinlenen otelin güvenlik görevlilerinin beyanında otel odasına iki kişinin çıktığı, bir kişinin lobide beklediği ve daha sonra bu kişinin otelden ayrıldığı beyan edilmiştir.
Ayrıca o tarihte Kadıköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen, ‘Özel hayatın gizliliğine ilişkin’ davada da Barış Kılıç hiç yargılanmamıştır. Antalya’da görülen ana davada sadece tanık olarak dinlemiştir. Ben davalarımla ilgili demeç veren bir avukat değilim. Ancak masum bir insana karşı yapılan bu iftiradan dolayı vicdanım rahatsız oldu. Ve bu hususu, yani Barış Kılıç’ın olay gecesi odada olmadığını açıkça beyan ediyorum.”

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